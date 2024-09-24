زي النهارده.. محمد بن عبد الرحمن يتولى حكم الدولة الأموية في الأندلس

تمر علينا اليوم الثلاثاء الموافق ٣٤ شهر سبتمبر العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

في عام 852 - محمد بن عبد الرحمن يتولى حكم الدولة الأموية في الأندلس خلف لأبيه عبد الرحمن بن الحكم.

وعام 1180 - وفاة الإمبراطور مانويل كومنينوس، وأدى ذلك إلى بداية انحدار الإمبراطورية البيزنطية.

وعام 1664 - هولندا تسلم نيو أمستردام في القارة الأمريكية لإنجلترا.

وفى عام 1706 - السويد تتخلى عن حكم بولندا.

وفى عام 1736 - الدولة العثمانية توقع اتفاقًا مع نادر شاه أكبر ولاة فارس في مدينة تفليس لتحديد الحدود بينهما.

وعام 1789 - الكونجرس الأمريكي يصدر قانون السلطة القضائية وتأسيس منصب النائب العام ونظام القضاء الإداري وتشكيل المحكمة العليا للولايات المتحدة.

وفي عام 1852 - أول سفينة هوائية تدار بواسطة محرك بخاري تتمكن من السفر 27 كم من باريس إلى تراب.

1855 - اكتشاف الجليكوجين المخزن في الكبد.

1905 - السويد توافق على استقلال النرويج.

وعام 1948 -ممثلو المستعمرات البريطانية في أفريقيا يجتمعون في لندن.

وفي عام 1957 - افتتاح ملعب كامب نو في برشلونة.

وعام1963 - الولايات المتحدة تصدق على معاهدة مع المملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي للحد من التجارب

وعام 1968 - انضمام سوازيلاند إلى الأمم المتحدة.

وفى عام 1973 - غينيا البرتغالية تعلن استقلالها عن البرتغال وتغير اسمها إلى غينيا بيساو.

وفي عام 1982 - قيام خالد علوان المنتمي للحزب السوري القومي الاجتماعي، بقتل ضابط وأربعة جنود إسرائيليين في مطعم الويمبي بشارع الحمراء في العاصمة اللبنانية بيروت.

1987 - سوريا تفوز على فرنسا (2-1) في المباراة النهائية في كرة القدم في دورة ألعاب البحر المتوسط التي جرت في اللاذقية.

وعام 1996 - الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين يوقعون على معاهدة لوقف التجارب النووية.

وفى عام 2007 - احتجاجات مناهضة للحكومة في بورما شارك بها ما بين 30,000 و100,000 شخص، وهي تعد الأكبر منذ عشرين سنة.

وعام2010 - حادث تصادم قطارين في بئر الباي في تونس يودي بحياة شخص وإصابة 57 آخرون.

وفي عام2011 - إجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات بترشح 469 عضوًا.

وفى عام2015 - حادثة تدافع خلال الحج في منى بالسعودية تؤدي لمقتل أكثر من 700 شخص وجرح 800 على الأقل.

وعام2018 - الإعلان عن فوز مرشح المعارضة إبراهيم محمد صليح على رئيس جزر المالديف القائم عبد الله يمين في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 23 سبتمبر 2018.

عام2019 - زلزال ي

ضرب منطقة آزاد كشمير بِقُوَّة 5.6 درجات، ويتسبب بِمصرع 38 شخصًا وإصابة 723 آخرين.