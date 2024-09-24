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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

زي النهارده.. محمد بن عبد الرحمن يتولى حكم الدولة الأموية في الأندلس

احداث ٢٤ سبتمبر
احداث ٢٤ سبتمبر
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تمر علينا اليوم الثلاثاء الموافق ٣٤ شهر سبتمبر العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

 في عام 852 - محمد بن عبد الرحمن يتولى حكم الدولة الأموية في الأندلس خلف لأبيه عبد الرحمن بن الحكم.
 وعام 1180 - وفاة الإمبراطور مانويل كومنينوس، وأدى ذلك إلى بداية انحدار الإمبراطورية البيزنطية. 

وعام 1664 - هولندا تسلم نيو أمستردام في القارة الأمريكية لإنجلترا.
 وفى عام 1706 - السويد تتخلى عن حكم بولندا.
 وفى عام 1736 - الدولة العثمانية توقع اتفاقًا مع نادر شاه أكبر ولاة فارس في مدينة تفليس لتحديد الحدود بينهما.
 وعام 1789 - الكونجرس الأمريكي يصدر قانون السلطة القضائية وتأسيس منصب النائب العام ونظام القضاء الإداري وتشكيل المحكمة العليا للولايات المتحدة.
 وفي عام 1852 - أول سفينة هوائية تدار بواسطة محرك بخاري تتمكن من السفر 27 كم من باريس إلى تراب.
1855 - اكتشاف الجليكوجين المخزن في الكبد.
1905 - السويد توافق على استقلال النرويج.
 وعام 1948 -ممثلو المستعمرات البريطانية في أفريقيا يجتمعون في لندن.
 وفي عام 1957 - افتتاح ملعب كامب نو في برشلونة.
 وعام1963 - الولايات المتحدة تصدق على معاهدة مع المملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي للحد من التجارب 
 وعام 1968 - انضمام سوازيلاند إلى الأمم المتحدة.
 وفى عام 1973 - غينيا البرتغالية تعلن استقلالها عن البرتغال وتغير اسمها إلى غينيا بيساو.
 وفي عام 1982 - قيام خالد علوان المنتمي للحزب السوري القومي الاجتماعي، بقتل ضابط وأربعة جنود إسرائيليين في مطعم الويمبي بشارع الحمراء في العاصمة اللبنانية بيروت.
1987 - سوريا تفوز على فرنسا (2-1) في المباراة النهائية في كرة القدم في دورة ألعاب البحر المتوسط التي جرت في اللاذقية.
 وعام 1996 - الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين يوقعون على معاهدة لوقف التجارب النووية.
 وفى عام 2007 - احتجاجات مناهضة للحكومة في بورما شارك بها ما بين 30,000 و100,000 شخص، وهي تعد الأكبر منذ عشرين سنة.
 وعام2010 - حادث تصادم قطارين في بئر الباي في تونس يودي بحياة شخص وإصابة 57 آخرون.
وفي عام2011 - إجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات بترشح 469 عضوًا.
وفى عام2015 - حادثة تدافع خلال الحج في منى بالسعودية تؤدي لمقتل أكثر من 700 شخص وجرح 800 على الأقل.
 وعام2018 - الإعلان عن فوز مرشح المعارضة إبراهيم محمد صليح على رئيس جزر المالديف القائم عبد الله يمين في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 23 سبتمبر 2018.
 عام2019 - زلزال ي

ضرب منطقة آزاد كشمير بِقُوَّة 5.6 درجات، ويتسبب بِمصرع 38 شخصًا وإصابة 723 آخرين.

الإمبراطورية البيزنطية الكونغرس الأمريكي احداث٢٤ سبتمبر محمد بن عبد الرحمن يتولى حكم الدولة الأموية في الأندلس خلف ا لأبيه عبد الرحمن بن الحكم