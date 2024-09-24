الأمريكية مونيكا هونكين تواصل ورشة "أداء الشارع" بالإسكندرية.. صور

تواصل الفنانة مونيكا هونكين من الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة "أداء الشارع"، بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" برئاسة الفنان إبراهيم الفرن.

تحدثت مونيكا هونكين في بداية الورشة عن خلفيتها الشخصية، موضحة أنها جاءت من احتياجات وظروف معينة أسهمت في تشكيل تجربتها الفنية.

وذكرت مونيكا هونكين أن هذه هي المرة الثالثة التي تزور فيها مدينة الإسكندرية، مشيرة إلى أنها قد قدمت 5 عروض سولو "منفردة" حول نفسها، وأنها تدير شركة مسرحية تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا العدالة واللاجئين.

وأكدت الفنانة مونيكا هونكين، أن معظم الورش التي تقدمها تركز على مشكلات المجتمع الذي تنتمي إليه، مما ينعكس في مضمون عملها المسرحي.

ودعت مونيكا الحضور إلى التحلي بالتلقائية، مع التأكيد على أهمية التعبير عن القصص الشخصية الموجودة بداخلهم.

وطرحت مونيكا سؤالًا للحضور"لماذا نختار تقديم مسرح الشارع بدلًا من المسرح التقليدي داخل المسارح؟ معلقة بأن المسارح المغلقة غالبًا ما تضع حاجزًا بين الجمهور وأداء الممثلين، في حين أن مسرح الشارع يتيح الفرصة للتقرب من الناس الذين ربما ليس لديهم معرفة سابقة بالمسرح.

وأشارت مونيكا هونكين إلى أن مسرح الشارع لا يتطلب ديكورًا مسرحيًا معقدًا، بل يعتمد على البيئة الواقعية.

وطالبت مونيكا من كل المشاركين تقديم أنفسهم بطريقة مميزة تعكس شخصيتهم بعد ذلك، مقدمة تدريبات متنوعة تتعلق بالارتجال شملت الأصوات، والتعبير الجسدي.

واختتمت الورشة بتمرين أخير يرتبط بالطاقة الجسدية، معربة عن سعادتها بالمتدربين ومدى إستيعابهم معاها.

يشار إلى أن الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" تستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، والتي تحمل اسم الفنان أحمد السقا.