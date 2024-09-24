وزير السياحة يبحث فرص استثمارات مجموعة آل إبراهيم السعودية

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر هيئة المتحف المصري الكبير، الشيخ فهد بن عبد العزيز آل إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالعزيز بن إبراهيم آل إبراهيم للاستثمار وهي إحدى المجموعات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.

وبحث وزير السياحة سبل زيادة فرص استثمارات المجموعة في مصر وخاصة الفندقية، وهو ما يأتي في ضوء سياسة الدولة المصرية لتشجيع مزيد من الاستثمارات السياحية وزيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعات الأعداد السياحية المستهدفة.

وشارك في اللقاء الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.

واستهل فتحي اللقاء بالترحيب بالشيخ فهد ابن عبد العزيز آل إبراهيم، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز آوجه التعاون المشتركة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ولا سيما في ظل العلاقات المصرية السعودية الوثيقة التي تربط بين البلدين. واستعرض الوزير أبرز تفاصيل المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات في هذا الشأن.