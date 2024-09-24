"النيل للطيران" تسير رحلة خاصة لنقل بعثة فريق النادي الزمالك إلى الرياض

سيرت الشركة الوطنية النيل للطيران عصر اليوم الثلاثاء، رحلة خاصة رقم NP253 علي متن طائرتها من طراز إيرباص A320 لنقل بعثة فريق الكرة بالنادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي إلي الرياض لخوض مبارة كاس السوبر الأفريقي المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق يوم ٢٧ سبتمبر الجاري على ملعب المملكة أرينا بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وأقيم قبل ذلك لقاء جمع الفريقين في مبارة كاس السوبر الأفريقي منذ ٣٠ عاما بجنوب أفريقيا وفاز بها الزمالك 0/1.

وتم إنهاء إجراءات سفر بعثة نادي الزمالك من الصالة الخاصة رقم ٤ بمطار القاهرة الدولي وقام مسئولو النيل للطيران بتقديم كافة التسهيلات اللازمة حرصاً علي راحة افراد البعثة.

جدير بالذكر بأن النيل للطيران تنفرد بالسفر مباشرة من القاهرة الى ١٤ مدينة بالمملكة العربية السعودية.