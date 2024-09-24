إنتر يكشف عن طبيعة إصابة باريلا في "ديربي الغضب"

كشف نادى إنتر ميلان الإيطالى، عن طبيعة إصابة لاعبه نيكولو باريلا، والتى ستبعده عن المشاركة فى المباريات المقبلة، وذلك بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية اليوم الثلاثاء.

وخضع اللاعب نيكولو باريلا، اليوم الثلاثاء، لفحوصات طبية بسبب مشاكل في العضلات، والتى على إثرها غاب عن التدريبات الصباحية للفريق الإيطالى.

وأعلن إنتر، في بيان له عبر موقعه الرسمي عن اصابة لاعبه، قائلاً: "خضع باريلا لفحوصات صباح اليوم في معهد هيومانيتاس بروزانو، وكشفت أنه يعاني من شد في عضلة الفخذ المستقيمة بالساق اليمنى".

كما أن الإدارة الطبيبة لنادى إنتر ستعيد تقييم حالة نيكولو الأسبوع المقبل.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت الإيطاليه"، إن مدة غياب باريلا ستتجاوز مواجهة أودينيزي المقبلة فى الدورى المحلى.

وأضاف أنه سيغيب عن المباريات الثلاث المقبلة أمام أودينيزي وتورينو بالدورى، وسرفينا زفيزدا بدوري أبطال أوروبا.

