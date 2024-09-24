وزير التعليم اللبناني: حركة نزوح كثيفة.. والمناطق المحاذية للحدود أخليت

قال الدكتور عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم اللبناني، إن لجنة الطوارئ المركزية تحسبت إلى هذه الأزمة التي يمر فيها لبنان، وعليه فإن القطاع الصحي مستنفر أيضا لمعالجة الجرحى والمصابين، ووزارتي التعليم والشؤون الاجتماعية والهيئة العليا للإغاثة تقدم على ما يترتب عليها من تأمين المستلزمات في مراكز الإيواء والرعاية الصحية والاجتماعية.

وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، "نحن في حالة حرب، وهناك أمور متعددة يجب توافرها لضمان سلامة الذين نزحوا من مناطق التوتر والعدوان، ولجأوا لمناطق أكثر أمانة".

وأشار إلى أن حركة النزوح كثيفة، وهناك مناطق متعددة في الجنوب اللبناني، وبصورة خاصة في محافظتي الجنوب والنبطية، المحاذية للحدود، جميعها أخليت واتجه النازحون إلى مناطق متعددة في لبنان، وانتشروا على مساحة الأرض اللبنانية.