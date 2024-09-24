محافظ البحيرة وسفير الاتحاد الأوروبي يتفقدان مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق لهم، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنشية الحرية بمركز دمنهور، إحدى مشروعات الاتحاد الأوروبي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تقدر استثماراتها بمليار ومئتي مليون جنيه.

خلال الزيارة، استعرض المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت مظلة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممثلة عن وزارة الإسكان، لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي التي تمس حياة المواطن.

وأوضح نشأت أن محافظة البحيرة تستفيد من 12 مشروعًا ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الممول من الاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي مليار ومئتي مليون جنيه، مما يخدم نحو مليون نسمة في مناطق دمنهور، شبراخيت، المحمودية، وأبو حمص مشيرا إلى ان تلك المشروعات أدت إلى تحسين خدمات المياه وزيادة ضغط المياه في بعض المناطق، وكذلك تحسين خدمة الصرف الصحي والقضاء على مشاكل الطفح في شوارع دمنهور والمناطق المجاورة.

وقد أشاد سفيرالاتحاد الأوروبي والوفد المرافق بمستوى التنفيذ والجودة وفقًا للمواصفات العالمية، مع الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية، مشيرين إلى الآثار الإيجابية لهذه المشروعات على تحسين الخدمات ورفع مستوى المعيشة للمواطنين. كما أعربوا عن رغبتهم في توقيع اتفاقيات جديدة لما لاحظوه من تأثير إيجابي.

وخلال الزيارة، قام الوفد بجولة تفقدية في محطة معالجة الصرف الصحي بمنشية الحرية،

بطاقه ٣٠٠٠٠م /يوم لخدمة حوالي 170000نسمه ضمن أعمال وحده الاتحاد الأوروبي بمحافظة البحيره وقامت بتفقد مبني المدخل والراسب الرملي و احواض التهويه وباقي مباني المحطه واطلعوا على جميع مراحل المعالجة حتى المنتج النهائي، وتفقدوا المعمل الخاص بالمحطة. حيث اطلعوا على غرفة التحكم ومعمل المحطة، وشاهدوا عملية محاكاة لإنقاذ تسرب الكلور، وعرضًا لاصطفاف وتمركزات المعدات والسيارات بمركز ومدينة دمنهور استعدادا لفصل الشتاء حيث تم عرض الاصطفاف لبعض معدات وآليات وسيارات الشركة التي تستخدم في التعامل مع الأزمات خاصه فصل الشتاء و مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث والأزمات.

كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية هذه المشروعات التي تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين البنية التحتية لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة للمواطنين والبيئة على حد سواء. وأشارت إلى أن هذه المشروعات تأتي في سياق رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن البحيرة ستكون نموذجًا يحتذى به في مجال تحسين الخدمات العامة.

من جهته أعرب معالي سفير الاتحاد الأوروبي عن تقديره للتعاون المثمر بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية في تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى التي تعزز من جودة خدمات البنية التحتية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعمه لمشروعات تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في مصر، بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

كما عبّر المهندس محمد سعيد نشأت عن فخره بالمستوى الذي وصلت إليه مشروعات الشركة في مختلف مناطق المحافظة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يُعد حجر الزاوية في تحقيق تلك النجاحات. وأكد على مواصلة العمل الجاد لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق طموحاتهم في الحصول على خدمات متميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي ختام الجولة، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين المصري والأوروبي لدراسة فرص الاستثمار في مشروعات جديدة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع خطط الدولة لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة في كافة أنحاء الجمهورية.

حضر الزيارة المهندس عمرو ناصف، مدير البرنامج بالشركة القابضة، والمهندس ماجد رضا نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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