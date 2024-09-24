محافظ القاهرة يتفقد القافلة الطبية بمدينة أهالينا 1 بحي السلام

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بحضور د. غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس القافلة التنموية الطبية الشاملة التى نفذها قطاع شئون خدمة المجتمع والتنمية البيئية بجامعة عين شمس بالمركز الطبى بمدينة أهالينا 1 بحي السلام أول ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى".

شهد القافلة م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وممثلين عن الأزهر الشريف، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وثمن محافظ القاهرة دورمؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تقديم الخدمات التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين فى هذه المناطق فى اطار سعى الدولة لتغيير حياتهم للأفضل .

كما أشاد محافظ القاهرة بالدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة عين شمس مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة فى مجال رفع المستوى الصحى للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التى تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا.

والقافلة التى يتم تنفيذها بمشروع أهالينا 1 الذى نفذته الدولة بديل المناطق غير الآمنة شهدت اقبالًا كثيفًا من المواطنين تلقوا الخدمة الطبية وحصلوا على الأدوية بالمجان حيث تضمنت القافلة تخصصات الباطنة والرمد والاطفال والصدر والنساء والقلب والجلدية وعظام وأطفال والانف والأذن وقياسات الضغط والسكر مع تحويل الحالات التي تحتاج إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الجامعية.

وتضمنت القافلة عيادات متنقلة لتنظيم الأسرة، وسيارات خدمات مكاتب الصحة المتنقلة التى تقدم التطعيمات، وشهادات المواليد لأول مرة، وشهادات الوفاة، وتطعيمات المسافرين، كما شاركت وزارة التخطيط فى القافلة بسيارات خدمات مصر التى تقدم خدمات التأمينات الاجتماعية، والشهر العقاري والتوثيق.