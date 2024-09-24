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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة يناقش مع نقيب الأطباء البيطريين سبل التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، وبحث معه سبل التعاون بين الوزارة والنقابة وتطوير منظومة الطب البيطري خلال الفترة المقبلة.
وأكد فاروق خلال اللقاء ان الدولة تثمن الدور الكبير الذي يقوم به الطبيب البيطري في خدمة الوطن من خلال حماية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والأنشطة المرتبطة بهم وضمان سلامة غذاء المواطنين، مؤكدا أن صحة الإنسان تبدأ من سلامة غذائه.


وناقش الإجتماع تطوير منظومة الطب البيطري في مصر وكيفية الاستفادة من دور النقابة فى هذا الإطار باعتبارها بيت الخبرة وصاحبة الرأي الاستشاري، وذلك تحت مظلة وزارة الزراعة.

واتفق الوزير والنقيب على عقد مؤتمر تحت رعاية وزارة الزراعة يضم كافة القيادات العاملة في المجال البيطري سواء هيئة الخدمات البيطرية ومديري مديريات البيطري، وقيادات معهد بحوث صحة الحيوان وفروعه، وعمداء كليات الطب البيطري.

ومن جانبه د. مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين عرض على وزير الزراعة مشكلة نقص أعداد الأطباء البيطريين في مديريات الطب البيطري والمجازر، وأبدي الوزير معرفته بالأمر واهتمامه بالعمل على حل هذه المشكلة.

كما طرح نقيب الأطباء البيطريين، مشكلة  الأطباء البيطريين المعينين علي قوة الصناديق الخاصة، ووعد الوزير بالعمل على حلها والتنسيق مع جهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفي ختام اللقاء أعرب وزير الزراعة عن حرصه على  التواصل المستمر مع النقابة.

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