الاتحاد الإسبانى يمنح برشلونة 30 يومًا من أجل التعاقد مع بديل تير شتيجن

كشفت بعض التقارير الصحفية، أن الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، منح نادى برشلونة موعدًا نهائيًّا يسمح فيه بالتوقيع مع لاعب جديد بعد إصابة تير شتيجن فى الأيام الأخيرة أستنادًا للوائح "لليجا".

ومنح الاتحاد الإسبانى، نادى برشلونة 30 يومًا فقط من أجل التعاقد مع بديل تير شتيجن، استنادًا إلى المادة 77 من قوانين رابطة "الليجا"، حسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وتنص المادة 77 من قوانين الليجا، على أنه يمكن ضم حارس أو لاعب آخر في أي مركز، دون الحاجة إلى انتظار فتح باب الانتقالات الشتوية.

كما انه يستثنى من حد الرواتب الذى وضعته لليجا، رغم ان برشلونة تجاوز الحد، وذلك عند ضم اللاعب الجديد.

وسيكون يوم 22 أكتوبر آخر موعد لاستغلال هذه الميزة بالنسبة لبرشلونة، وفى حالة عدم ابرام صفقة فى هذا الوقت سينتظر البارسا حتى الميركاتو الشتوي لإبرام أي صفقة جديدة وستطبق عليه الشروط المالية لقانون اللعب المالي النظيف.

واستغل برشلونة المادة 77، فى السابق عندما تعاقد مع بدلاء لرونالد أراوخو وأندرياس كريستينسن هذا الموسم، وأيضًا مع جافي في الموسم الماضي.

