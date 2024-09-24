وزير التعليم اللبناني: وضعنا كل المدارس تحت تصرف هيئة الطوارئ

قال الدكتور عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم اللبناني، إنه منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية التي ضربت أجزاء واسعة من لبنان، قررت الوزارة فتح المدارس والثانويات الرسمية لاستقبال النازحين، وكانت هناك حركة كثيفة من الذين اضطروا للنزوح من مناطق العدوان إلى أخرى أكثر أمانة.

وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه جرى وضع كل المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية بتصرف لجنة الطوارئ المركزية التابعة لرئاسة الحكومة بالتنسيق مع خلية الأزمة التي تم إنشاؤها في وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أن المدارس بأعداد كافية لاستيعاب النازحين، ولم يضطروا للبحث عن مراكز إيواء أخرى، لذلك من الطبيعي أن تكون هذه المدارس والمهنيات والمنشآت التربوية بتصرف لجنة الطوارئ والنازحين، مردفا: "هم أهلنا ونحن ملزمون بأن نستقبلهم وأن نحسن وفادتهم وأن نسأل عن راحتهم في هذه المرحلة العصيبة التي اضطروا فيها لترك منازلهم نتيجة هذا العدوان الغاشم".