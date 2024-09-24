ممتاز محمد قائمًا بأعمال عميد قطاع الهندسة والعلوم الأساسية بجامعة بني سويف الأهلية

أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، قرارا بانتداب الدكتور ممتاز محمد يحيى حجاب للقيام بأعمال عميد قطاع الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور ممتاز محمد متمنيا له التوفيق والسداد وموجها الشكر للدكتور محمد سيد عبد الحميد العميد السابق للقطاع على مجهوداته خلال الفترة السابقة.

يذكر أن الدكتور ممتاز حجاب عمل فى عدد من المناصب الإدارية، ومنها خبير فى إدارة المشاريع والموارد البشرية بدولة ألمانيا، ومستشار تطوير بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالسعودية، ومدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية، ومسئول الاتصال ببرنامج البحوث والتنمية مع الاتحاد الأوروبي، ومستشار العلاقات الدولية بالجامعة، ووكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية، ومنسقًا عاما للشعب والبرامج الجديدة بالجامعة، ثم عميدا لمعهد النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف.