23 ديسمبر.. نظر استئناف إسلام بحيرى على حبسه 3 سنوات في شيكات بدون رصيد

حددت محكمة مستأنف القاهرة، جلسة ٢٣ ديسمبر المقبل، لنظر استئناف الباحث إسلام بحيرى على حبسه ٣ سنوات، في اتهامه بشيكات بدون رصيد، كما قررت إخلاء سبيله عقب سداد الكفالة المالية.

وكانت أيدت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، الحكم الصادر بالحبس 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه، ضد إسلام بحيري، الباحث والداعية الإسلامي بتهمة «شيكات بدون رصيد».



كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إسلام بحيرى لتنفيذ أحكام قضائية فى ٦ قضايا شيكات بدون رصيد، وتم القبض على الباحث ومقدم البرامج الدينية بالقاهرة، وتم ترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة فى الأحكام.