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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

23 ديسمبر.. نظر استئناف إسلام بحيرى على حبسه 3 سنوات في شيكات بدون رصيد

إسلام بحيري
إسلام بحيري
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حددت محكمة مستأنف القاهرة، جلسة ٢٣ ديسمبر المقبل، لنظر استئناف الباحث إسلام بحيرى على حبسه ٣ سنوات، في اتهامه بشيكات بدون رصيد، كما قررت إخلاء سبيله عقب سداد الكفالة المالية.

وكانت أيدت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة،  الحكم الصادر بالحبس 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه، ضد إسلام بحيري، الباحث والداعية الإسلامي بتهمة «شيكات بدون رصيد».


كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إسلام بحيرى لتنفيذ أحكام قضائية فى ٦ قضايا شيكات بدون رصيد، وتم القبض على الباحث ومقدم البرامج الدينية بالقاهرة، وتم ترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة فى الأحكام.

3 سنوات القبض على الداعية الإسلامي شيكات بدون رصيد بالحبس 3 سنوات