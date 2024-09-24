ضمن "بداية".. الهلال الأحمر يقوم بعمل مسحة الفيروسات للعاملين بمديرية الشباب بالمنيا

قام اليوم الثلاثاء، فريق من متطوعين الهلال الأحمر المصرى فرع المنيا بعمل مسحة لاكتشاف الاإصابات بالفيروسات الهوائية مثل فيروس كورونا وغيرها.

جاء ذلك ضمن مبادرة بداية جديدة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار من انسان لانسان، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة والهلال الأحمر المصرى بالمنيا، لعمل مسحات للعاملين والمترددين على المديرية للاكتشاف المبكر عن الفيروسات وفيروس كورونا.

قام الفريق اليوم بعمل المسحة لنسبة كبيرة من العاملين بمديرية الشباب والرياضة وذلك، بهدف الاكتشاف المبكر للفيروسات الهوائية للبدء فى العلاج.

وقد أسفرت اغلب النتائج التى تم سحبها عن سلبية العينات المبدئية وعدم الإصابة بأحد الفيروسات، قاد فريق المتطوعين الاستاذ محمد صلاح مسئول التطوع بالهلال الأحمر بالمنيا.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، ومتابعة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، متابعة إدارة العلاقات العامة والإعلام.

