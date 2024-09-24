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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه المنوفية: متابعة دورية للاطمئنان على جودة مياه الشرب بالمحافظة

جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
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قال المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، إنه يتم بشكل دائم رفع عينات دورية وتحليلها حقليا ومعمليا من مآخذ وطرود المحطات للاطمئنان على جودة مياه الشرب بالمحافظة.

وذكر، قامت إدارة صحة البيئة بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفيه بالاشتراك مع شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بالمرور ميدانيا على بعض محطات مياه الشرب الرئيسية ومراجعة الإجراءات التشغيلية والتأكد من ضبط جرعات الكيماويات المضافة وسلامة عملية التنقية بالمحطات والتأكد من نظافه المآخذ.

وأضاف، يتم رفع عينات من الشبكات للاطمئنان على نسبة الكلور المتبقي بالشبكات ومطابقتها للمواصفات مؤكدا استمرار المتابعة حيث يتم إجراء التحاليل اللازمة على مدار اليوم للاطمئنان على جودة وصلاحية مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة علي متابعة جودة مياه الشرب بكافة مناطق المحافظة والسعي لتوصيل كوب ماء صحي آمن مطابق لمعايير الجودة العالمية.

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