الخميس.. محمد عبدالغفار يحيى حفلا غنائيا في الأوبرا

يحيى المطرب محمد عبدالغفار الشهير بكستيرو، حفلا غنائيا الخميس المقبل، بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة فرقة "المايسترو" بقيادة إيمان الجنيدى المعروفة كأول سيدة مصرية تقود فرقة موسيقية.

يبدأ الحفل داخل معهد الموسيقى العربية بدار الأوبرا في الثامنة والنصف مساء، حيث من المقرر أن يقدم المطرب محمد عبد الغفار "كستيرو" عددا من الأغاني المميزة للمطرب علي الحجار، ومحمد رؤوف أبرزها "بوابة الحلواني" و"اللى تعبنا سنين في هواه" وغيرها من أغاني الزمن الجميل التى يتفاعل معها نجوم الأوبرا.

وقد أعرب محمد عبدالغفار، عن سعادته بالمشاركة في حفل بدار الأوبر المصرية ولقاء جمهوره، معربا عن اعتزازه بالتواجد مع المايسترو إيمان الجنيدى، كأول أول قائد فرقة موسيقية امرأة في مصر والعالم العربي.

وقدم محمد عبدالغفار عددا من الأغاني الاجتماعية على طريقة الفيديو كليب وشاركه فيها عدد من النجمات أبرزهن الفنانة راندا البحيرى التى تعاونت معه بالظهور في كليب "يلا بناقص"، كما طرح كليب "لمس كتاف" بمشاركة الفنانة أسماء جلال وقدم عددا من الأغاني الاجتماعية بطابع رومانسي.

يشار الى أن المايسترو إيمان الجنيدى نالت تكريماً في يوم المرأة من السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس قبل عامين، واحتفت بها وكالات الأخبار العالمية وصنع بعضها أفلاما تسجيلية رصدت رحلتها من صعيد مصر حتى نجاحها الكبير كامرأة في قيادة أوركسترا كامل.