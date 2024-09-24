ضبط 3 أطنان زيت طعام وسكر مجهول المصدر بالشرقية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس عبدالكريم عوض الله النجار وكيل وزارة التموين بالشرقية، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية مكبرة على المحال التجارية والبقالات التموينية لضبط الأسعار وجشع التجار.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط تاجر جملة للسلع الغذائية ببندر مركز أبو حماد وبالتفتيش تم ضبط 100 باكتة سكر مجهول المصدر باجمالي طن وبدون فواتير تدل علي مصدر 100 كرتونة زيت طعام بكل كرتونة 12 زجاجة سعة واحد لتر بإجمالي كمية قدرها طن و200 لتر مجهول المصدر.

أكد المهندس عبدالكريم عوض الله النجار وكيل وزارة التموين و بالشرقية، تشديد الرقابة علي كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، حتي تتمكن مديرية التموين والتجارة الداخلية من المواجهة الحازمة لجشع بعض التجار، وتحقيقًا لمصلحة المواطن.

أشرف علي الحملة المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقص، ومحمد قوره، أبوطالب صلاح الدين، مجدي فرج، مصطفى الشحات المفتشون بالمديرية.

حملة تموينية مكبرة علي المحال التجارية والبقالات التموينية بالشرقية

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