محافظ القاهرة ورئيس جامعة الأزهر يدشنان مبادرة زراعة 2400 شجرة مثمرة

قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة يرافقه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر بتدشين مبادرة زراعة 2400 شجرة مثمرة بشارع المخيم الدائم والشوارع المحيطة بالمنطقة الحرة لهيئة الاستثمار بمدينة نصر، وذلك في إطار سعي محافظة القاهرة لتكثيف أعمال التشجير بها ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

شهد التدشين المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع خدمة المجتمع، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة وجامعة الأزهر.

وثمن محافظ القاهرة دور الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً في المساهمة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تقديم الخدمات التي تعني برفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين، والتعاون الدائم مع المحافظة في كافة المجالات خاصة مجال البيئة.

وأكد محافظ القاهرة على سعادته بإصرار شباب جامعة الأزهر على زراعة الأشجار بأنفسهم رغم وجود هيئة نظافة وتجميل القاهرة للمساعدة، مشيرًا إلى أن العناية بالأشجار التي تم زراعتها جزء هام في عملية التشجير لضمان الحفاظ عليها.

وأوضح محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى لزيادة الرقعة الخضراء بها لتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين باعتبارها أحد أهم الأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية، وأحد المحاور التي تهتم بها المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هناك متابعة مستمرة لقرار منع قطع الأشجار بكافة أحياء العاصمة أو التقليم الجائر لها دون الرجوع إلى رأي اللجنة التي قام بتشكيلها في حالة الحاجة لنقل أشجار.

وتتضمن المبادرة زراعة 2400 شجرة تشمل 200 شجرة زيتون بشارع المخيم الدائم، و450 شجرة زيتون بشارع محور عبد العزيز الشناوي (الماسة)، و650 شجرة زيتون بشارع محور الاستثمار، و150 شجرة جوافة، و150 شجرة برتقال، و150 شجرة زيتون بشارع محور امتداد المخيم الدائم، أما حديقة الاستثمار فتضم 350 شجرة مانجو، و250 شجرة يوسفي، و50 شجرة زيتون.