السياحة تحذر من التعامل مع فندق شهير بالعجوزة

أهابت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، بكافة الشركات السياحية في مصر بعدم التعامل مع فندق شهير بالعجوزة، والتسكين به وذلك تنفيذا لقرار وزارة السياحة والآثار.

وقالت الغرفة، في خطاب للشركات اليوم، إنه قد ورد إليها من الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة، ما يفيد بعدم التعامل مع فندق كائن على كورنيش العجوزة بالجيزة، وذلك نظرًا لصدور القرار الوزارى رقم 111 لسنة 2024 من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالغلق الإدارى للفندق المذكور وذلك لثبوت تشغيله واستقبال نزلاء بدون ترخيص سارى من وزارة السياحة والآثار.

وشددت الغرفة، على كافة الشركات بعدم التعامل مع الفندق المذكور تنفيذا للقرار الوزاري المشار إليه، وذلك حتى لا يتم تطبيق القانون واللوائح ضد الشركات المخالفة، حيث لا يجوز تسكين السائحين بفندق أو منتجع أو شقق فندقية غير معتمدين من الوزارة.