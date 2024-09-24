رئيس جامعة بورسعيد: إنشاء برامج دراسية بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية

أكد الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أنه يستهدف خلال المرحلة المقبلة إنشاء برامج دراسية دولية بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية.

وأشار، خلال ترأس اجتماع مجلس الجامعة، بحضور اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد، وأعضاء المجلس، إلى أن سيجرى أيضا إقامة برامج جديدة تؤهل الخريج جيدا لسوق العمل، وأن الجامعة ستتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين الجادين لمعرفة احتياجهم من نوعية الخرجين لتؤهلهم التأهيل الجيد لسوق العمل من خلال برامج جديدة غير تقليدية، كما تحرص الجامعة في المرحلة المقبلة على التدعيم والتفعيل الجيد للجودة بكافة قطاعات الجامعة، وأنهم جاهزين لحل كافة المعوقات نحو تحقيق هذا الهدف النبيل والذى يخدم العملية التعليمية.

وأكد أن جامعة بورسعيد تضع كافة إمكاناتها لخدمة المجتمع ببورسعيد، ولها مساهمات كثيرة شعر بها المواطن البوسعيدي.