تعرف على موعد أولى جلسات استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه

حددت جهات التحقيق المختصة، جلسة 9 نوفمبر المقبل، نظر أولي جلسات استئناف التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه سنة.



وفي وقت سابق أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية، حبس التيك توكر كروان مشاكل سنة، وبراءة المذيعة إنجي حمادة، في قضية اتهامهما بنشر الفسق والفجور والتحريض على ارتكاب الرذيلة والتعدي على قيم المجتمع، وتغريمهما 100 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قد قضت بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ"إنجي حمادة"، ومروان مشاكل، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكلا منهما وغرامة 100 ألف جنيه.

وتم القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".