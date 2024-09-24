محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية

كشفت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية عن ضبط وإعدام 278 كيلو أغذية متغيرة الخواص، وذلك خلال حملة موسعة للتفتيش على الأسواق بمدينة الإسماعيلية وضواحيها، وذلك منذ بدء مبادرة "بداية" وحتى الآن، حيث تم المرور على 164 منشأة غذائية تنوعت بين مخابز، مطاعم، مجازر وبقالة، كما تم سحب عينات متنوعة من الأغذية المتداولة بالأسواق؛ للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك تحقيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" للتنمية البشرية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بإحكام الرقابة على المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق؛ للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واستمرارًا للحملات المتتابعة لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والإدارات الصحية بالإسماعيلية على الأسواق والمحال التجارية.

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أن الحملة أسفرت عن إصدار توصية بإغلاق 35 منشأة لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة، كما تم سحب 18 عينة غذائية، بالإضافة إلى تحرير إجمالي 158 محضر مخالفات منها، 112 محضر جنحة صحية لعدم نظافة المنشأة، و46 محضر عدم حمل شهادات صحية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أهمية استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية، موضحًا أنه لابد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية لكافة المنشآت الغذائية؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتمت الحملة تحت إشراف الدكتورة مي سامي، مدير إدارة الطب الوقائي ورئاسة الدكتورة سمر حامد، مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، وبالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بمختلف الإدارات الصحية بالمحافظة.