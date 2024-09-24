الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية: 15 مليار جنيه مبيعات حتي أغسطس الماضي

حققت شركة مصر ايطاليا العقارية 15 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى، أكثر من 60% منها مبيعات مشروع «سولاري رأس الحكمة» بالساحل الشمالي، حسبما قال المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر ايطاليا العقارية».

وعن عروض معرض «سيتي سكيب» قال محمد خالد العسال، إن الشركة ستقدم عروض مميزة خلال المعرض بأطول فترة تقسيط تصل الى عشر سنوات، كما أشار أيضا إلي طرح حوالي 1600 وحدة جاهزة للتسليم خلال معرض سيتي سكيب بمشروع «البوسكو» و مشروع «فينشي» بالعاصمة الإدارية الجديدة بتقسيط علي 8 سنوات خلال فترة المعرض فقط.

وكشف عن أن أغلب مبيعات الشركة هذا العام جاءت من مشروع سولاري رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والمبيعات في الداخل والخارج، وأرجع ذلك إلى الموقع المميز عالميا للساحل الشمالي بما يمتلكه من طبيعة ومناخ لا يوجد له مثيل في أجمل دول العالم، حتي أصبح محط أنظار المستثمرين العالمين والمحليين.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر ايطاليا العقارية، إن الدولة بدأت التخطيط لمنطقة الساحل الشمالي على المستويين القريب والمتوسط لتحويلها الى منطقة متكاملة تعمل طول العام، والتى بدأت بتطوير وتخطيط منطقة العلمين الجديدة، ثم مدينة رأس الحكمة، وتوقيع أكبر صفقة استثمار مباشر وقعتها مصر، والتي ستكون نقلة جديدة للمنطقة، مما سيؤدي إلى تطبيق التصدير العقاري بالمعني الحرفي، متوقعا أن يجذب عدد كبير من العملاء الأجانب، وخاصة بمنطقة الخليج، مشيرا إلى أن نسبة المبيعات بالشركة للأجانب والمصريين بالخارج تخطت 35% تقريبا. مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها خلال عام 2024 تصل إلي 4 مليار جنيه ما بين أراضي وإنشاءات.

وحول مشروع «سولاري» برأس الحكمة بالساحل الشمالي، قال أن شركته بدأت في الانشاءات بالفعل مع شركة «ريدكون» للمقاولات، مؤكدا أن معدل التنفيذ في المشروع يسير بسرعة، ومن المخطط أن تنتهي ريدكون للتعمير من تنفيذ هذه الأعمال خلال 18 شهرًا من توقيع الاتفاقية ومن المخطط ايضا ان يبدأ المشروع في التسليم خلال عامين. ويصل إجمالي مساحة المشروع إلى 386 فدان، وألمح إلي أن المشروع مخطط له إنشاء فندقين بعلامة تجارية عالمية بسعة 150 غرفة بجانب 200 شقة فندقية.

وقال أن استثمارات الشركة في الشق الفندقي ستصل إلي 40 مليار جنيه خلال الـ7 سنوات القادمة، منهم 7 فنادق.

وأشار إلى الطلب الكبير على الوحدات الفندقية والسياحية خاصة في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، وكذلك التجارية في المدن الجديدة في غرب وشرق القاهرة، مؤكدا أن الجانب الاستثماري والايجاري مربح جدا في مصر.

وعن مخطط الشركة لتسليم الوحدات المتعاقد عليها، قال إجمالي الوحدات التي سيتم تسليمها خلال العام الجاري 1700 وحدة، مشيرا الى 1400 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتحديدا بمشروع «البوسكو» ومشروع «فينشي»، بالإضافة إلي تسليم 100 وحدة بمشروع البوسكو سيتي بالقاهرة الجديدة.

كما أشار ان الشركة بالفعل سلمت 200 وحدة في مشروع كاي بالعين السخنة.

وعن محفظة الأراضي التي تمتلكها الشركة.. ورؤية الشركة للتوسع. قال أن إجمالي محفظة أراضي الشركة بعد مشروع رأس الحكمة الجديد وصلت إلي 7.1 مليون متر مربع، ولدينا اكثر من 17 ألف أسرة في إجمالي مشروعات الشركة، ونطمح بالتوسع وندرس حاليا عدة مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، وحاليا ندرس فرص استثمارية جديدة غرب القاهرة.

وكشف المهندس محمد خالد العسال عن أن شركته تمتلك مخطط ودراسة لفرص استثمارية بالخارج، منها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، مشيرا إلى أن الشركة تتفاوض مع مستثمرين سعوديين للمشاركة في المملكة بما نمتلك من تاريخ وخبرات كبري الشركات العقارية في مصر.

وأضاف نبحث عدة فرص ليس فقط في القطاع السكني، ولكن في القطاع الإداري والتجاري أيضا.

وحول تأثير رفع الدعم عن المحروقات مؤخرا، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر ايطاليا العقارية، من المتوقع ارتفاع أسعار مواد البناء، وهو ما يتسبب في ارتفاع جديد في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، ولكن بالتدريج بالنسب المتعارف عليها، من 10 إلي 20% حسب كل منتج وموقع.. وتابع أن شركة مصر ايطاليا العقارية حركت أسعار الوحدات في مشروعاتها مرة واحدة فقط بداية هذا العام، والأسعار ثابتة حتي الآن.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر ايطاليا العقارية، أن أسعار العقارات فى مصر مقارنة بأسعار كثير من الدول العربية المحيطة، سنجد أن مصر تقدم اكثر اسعار مناسبة في المنطقة، بما يساعد على تصدير العقارات، وتوقع ارتفاع نسبة المبيعات في الساحل الشمالي من الأجانب ودول الخليج خلال الفترة المقبلة.