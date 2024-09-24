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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الخميس.. محمود عبد الحميد يغني لجمهور السحيمي

محمود عبد الحميد
محمود عبد الحميد
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يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي أمسية طربية جديدة للفنان محمود عبد الحميد وفرقته الموسيقية ، وذلك في الثامنة مساء الخميس الموافق ٢٦ سبتمبر.


يغني "عبد الحميد" من أعمال كبار الملحنين مثل سيد درويش ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ومحمد الموجي وغيرهم منها: فكروني، ليه يا قلبي ليه، بقى عايز تنساني ورمش عينه.. وغيرها، ولكبار نجوم الطرب مثل: أم كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم حافظ وفايزة أحمد ووديع الصافي ومحرم فؤاد ونجاة الصغيرة.

يذكر أن محمود عبد الحميد خريج المعهد العالي للموسيقي العربية قسم غناء، تم اعتماده كمطرب بالإذاعة المصرية عام 1993، ويعمل حاليا كصوليست بفرقة "عبد الحليم نويرة" التابعة لدار الأوبرا المصرية.

شارك في العديد من المهرجانات الغنائية الدولية بمصر وخارجها منها: منها تونس، لبنان، الأردن، المغرب، الدانمارك، كما شارك في معهد العالم العربي بباريس بتقديم فاصل كامل من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

المعهد العالي للموسيقي العربية المعماري حمدي السطوحي صندوق التنمية الثقافية فرقة عبد الحليم نويره قطاع صندوق التنمية الثقافية معهد العالم العربي بباريس