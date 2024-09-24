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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تربح 3.2 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة
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تباينت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 3.2 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2.111 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 30,871.1 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.48%، ليغلق عند مستوى 13,385.31 نقطة، وكذا ارتفع   مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.46% ليغلق عند 37,952.05 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 2,994.08 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 7,333.78 نقطة.

 كما وارتفع مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 6,152 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.1%، ليغلق عند مستوى 10,427.45 نقطة

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الإتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 672.1 مليون جنيه، و 33.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 705.7 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 915.9 مليون سهم، من 102.8 ألف صفقة منفذة.

البورصة نهاية تعاملات تباينت مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وزاد رأس المال السوقي بنحو 3 2 مليار جنيه مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين ليسجل في الختام 2 111 تريليون جنيه وهبط المؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0 ليغلق عند مستوى 30 وزير الإعلام اليمني 1 نقطة وتراجع أيضا مؤشر EGX TR بنسبة 0 ليغلق عند مستوى 13 دار المعارف 31 نقطة وكذا ارتفع مؤشر Copped EGX30 بنسبة 0 46 ليغلق عند 37 الدكتورة هالة السعيد 05 نقطة بينما صعد مؤشر الشريعة EGX 33 Shariah بنسبة 0 ليغلق عند مستوى 2 رفع 08 نقطة كما ارتفع مؤشر EWI EGX70 بنسبة 0 ليغلق عند مستوى 7 بالخارج 78 نقطة ليغلق عند مستوى 6 152 نقطة وكذا المؤشر الأوسع نطاق ا EGX100 بنحو 0 ليغلق عند مستوى 10 بوسعيد 45 نقطة وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الإتجاه البيعي مسجلين صافي بلغ 672 1 مليون جنيه و 33 5 مليون جنيه على الترتيب بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 705 7 مليون جنيه وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4 وذلك بعد التداول على 915 9 مليون سهم من 102 8 ألف صفقة منفذة أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية