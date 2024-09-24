البورصة تربح 3.2 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 3.2 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2.111 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 30,871.1 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.48%، ليغلق عند مستوى 13,385.31 نقطة، وكذا ارتفع مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.46% ليغلق عند 37,952.05 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 2,994.08 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 7,333.78 نقطة.

كما وارتفع مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 6,152 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.1%، ليغلق عند مستوى 10,427.45 نقطة

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الإتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 672.1 مليون جنيه، و 33.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 705.7 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 915.9 مليون سهم، من 102.8 ألف صفقة منفذة.