ads
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إيبارشية المحلة الكبرى تنظم حفل تخريج طلبة الثانوي عام وفني

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت إيبارشية المحلة الكبرى، حفل تخريج طلبة وطالبات الثانوية العامة والدبلومات الفنية من أبناء الإيبارشية، في كنيسة السيدة العذراء بالمحلة الكبرى، بحضور الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للإيبارشية.
ووزّع الأنبا أغناطيوس الهدايا التذكارية على الخريجين، كما سلّم الدروع للكنائس المشاركة في النشاط الصيفي، وتم التقاط الصور التذكارية.
وفي سياق آخر، اختتمت كنيسة الشهيد مارجرجس بأجا التابعة لإيبارشية المنصورة، مؤتمرها السنوي لشباب وشابات الكنيسة، والذي حمل شعار "إحنا مين"، في بيت القليني والنهيسي للمؤتمرات بأجا.

الثانوية العامة الهدايا التذكارية الصور التذكارية السيدة العذراء