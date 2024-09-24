10 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2640 دولارًا، وذلك بفضل التحفيز الصيني، ورهانات بنك الاحتياطي الفيدرالي على مزيد من خفض الفائدة.

وقال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3575 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية عند مستوى 2626 دولارًا بعد أن لامست مستوى 2640 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4086 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3064 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2384 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 28600 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3545 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3565 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 4 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا، ولامست مستوى 2631 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2526 دولارًا.

ولفت إمبابي، إلى ثلاثة عوامل أسهمت في دفع أسعار الذهب الفورية لتلامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2640 دولارًا في بداية تعاملات اليوم، حيث شكلت التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي المحرك الرئيسي، بجانب عملية تحفيز الصين للقطاع العقاري وخفض أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أوستان جولسبي، إن التضخم "انخفض كثيرًا" وسيكون هناك "الكثير" من التخفيضات في طريقها، ومن المقرر في وقت لاحق اليوم، أن تلقي محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان خطابًا حول التوقعات الاقتصادية الأمريكية والسياسة النقدية في المؤتمر السنوي لجمعية مصرفيي كنتاكي.

وارتفعت أسعار الذهب بعد أن أعلن بنك الشعب الصيني عن أكبر حزمة تحفيز منذ جائحة كوفيد يوم الثلاثاء، حيث يسعى بنك الشعب الصيني إلى مكافحة الانكماش ودعم الاقتصاد للوصول إلى هدف النمو السنوي الرسمي البالغ حوالي 5.0%.

وقالت رويترز، إن الحزمة الأوسع من المتوقع والتي تقدم المزيد من التمويل وخفض أسعار الفائدة تمثل أحدث محاولة من جانب صناع السياسات لاستعادة الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أن أثارت سلسلة من البيانات المخيبة للآمال مخاوف من تباطؤ هيكلي مطول.

وقال بنك الشعب الصيني، إنه سيخفض سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام، وهو المعيار الجديد، بمقدار 20 نقطة أساس إلى 1.5%، وتسهيل الإقراض المتوسط الأجل بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.30%، وأسعار الفائدة الأساسية لمدة خمسة أعوام وعام واحد بمقدار 25-30 نقطة أساس.

كما أعلن محافظ بنك الشعب الصيني، بان جونج شنج، أن البنك المركزي سيخفض قريبًا كمية النقد التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات - المعروفة باسم نسب الاحتياطي الإلزامي - بمقدار 50 نقطة أساس، ومن المرجح أن يحرر هذا حوالي تريليون يوان (142 مليار دولار) للإقراض الجديد، موضحًا أنه بناءً على وضع السيولة في السوق في وقت لاحق من هذا العام، قد يتم خفض نسب الاحتياطي الإلزامي بمقدار يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، وفقًا لرويترز.