قطعت أوتار يديها.. إنقاذ حياة طالبة بكفر الشيخ من محاولة انتحار

أقدمت طالبة مقيمة بمدينة برج البرلس بكفر الشيخ ، علي محاولة انتحار ، بسبب مرورها بأزمة نفسية أسرية ، وقامت بقطع أوتار أحد أيدايها ، ولكن تم نقلها إلى مستشفى برج البرلس ، حيث تم أنقاذ حياتها .

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ ، قد تلقي إخطار من اللواء خيري نصار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ، يفيد بوجود بلاغ من مركز شرطة برج البرلس، بوصول فتاة مصابة بقطع في اليد اليسري.

على الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة برج البرلس بكفر الشيخ ، حيث تبين أن الفتاة تدعي ، ح ج ش- 14 سنة ،مصابة بجرح قطعي بالساعد الأيسر ، مع قطع بوتر من أوتار الرسغ ، تم عمل الاسعافات الطبية اللازمة ، خياطة غرز وغيار ، وخرجت من المستشفى.

وبسؤال أهليتها ، تبين أن سبب أقدامها على محاولة الانتحار ، وجود مشكلة نفسية ، وتم تقديم النصح والإرشاد لها .