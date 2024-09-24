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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قطعت أوتار يديها.. إنقاذ حياة طالبة بكفر الشيخ من محاولة انتحار

بسبب وجود مشكلة نفسية

اللواء إيهاب عطية
اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ
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أقدمت طالبة مقيمة بمدينة برج البرلس بكفر الشيخ ، علي محاولة انتحار ، بسبب مرورها بأزمة نفسية أسرية ، وقامت بقطع أوتار أحد أيدايها ، ولكن تم نقلها إلى مستشفى برج البرلس ، حيث تم أنقاذ حياتها .

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ ، قد تلقي إخطار من اللواء خيري نصار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ، يفيد بوجود بلاغ من مركز شرطة برج البرلس، بوصول فتاة مصابة بقطع في اليد اليسري.

على الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة برج البرلس بكفر الشيخ ، حيث تبين أن الفتاة تدعي ، ح ج ش-  14 سنة ،مصابة بجرح قطعي بالساعد الأيسر ، مع قطع بوتر من أوتار الرسغ ، تم عمل الاسعافات الطبية اللازمة ، خياطة غرز وغيار ، وخرجت من المستشفى.

وبسؤال أهليتها ، تبين أن سبب أقدامها على محاولة الانتحار ، وجود مشكلة نفسية ، وتم تقديم النصح والإرشاد لها .

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