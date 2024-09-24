رئيس جامعة عين شمس يترأس أولى جلسات قطاع شئون التعليم والطلاب.. صور

عقد مجلس قطاع شئون التعليم و الطلاب بجامعة عين شمس برئاسة محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة جلسته الأولى للعام الجامعي الجديد 2024-2025 اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجارى.

استهل زين العابدين المجلس بتهنئة الوكلاء و الحاضرين بالعام الجامعي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤ كما قام بتهنئة حسام الدين مصطفى فهيم الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات للعمل مستشاراً لرئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والإشراف على مشروع الأرشفة الإلكترونية كذلك تهنئة ريهام مجدی لتوليها منصب وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب.

كذلك تم استعراض إستعدادات العام الجامعي الجديد2024 - 2025 وما تم الانتهاء منه من أعمال قبول الطلاب من خلال التنسيق الإلكترونى والذي بلغ حتى تاريخه ما يقرب من ( 40000 طالب) بخلاف المقبولين عن طريق المنصة الإلكترونية للتحويلات والذي بلغ عددهم ما يقرب من ( 20000 طالب) وقد تم عمل إستبيان وجاءت نتيجتة مرضية جدا من الطلاب وأولياء الأمور عن الأداء والخدمات المقدمة.

كذلك استعراض تجديد إتفاقيات وبروتوكولات المنح الدراسية وتخصيصها لصالح طلاب STEAM .

كذلك تحديث البروشورات والكتيبات التي توضح شروط القبول ببرامج الكليات بالجامعة وتوزيعها بمعارض التعليم العالي والتي ساهمت في الإقبال على مرحلة التقديم المبكر لتلك البرامج مثل برامج كليات الحاسبات والمعلومات - الطب - الألسن وغيرها

كما تم الانتهاء من تقارير العديد من اللوائح الدراسية والإدارية مثل ( إيقاف القيد - لائحة كلية التربية النوعية - لائحة برنامج التربية النوعية - لائحة برنامج الليسانس في الحقوق باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة وغيرها

كذلك استعراض ما تم اثناء فتح معامل التنسيق واستقبال ما يقرب من ( 25000 طالب للتنسيق بمراحل الثانوية عامة - الثانوية المعادلة وإتاحة معمل مخصص لاستقبال ذوى الإحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الراحة لهم بكليتي الآداب والحاسبات والمعلومات

وتناولت بالشرحمنى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم تفعيل منظومه الكتب الإلكترونية لكليات الجامعة من خلال منظومة ASU2 learn