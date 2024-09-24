بدء جلسة محاكمة البلوجر هدير عاطف وطليقها و2 آخرين بتهمة النصب والاحتيال

بدأت محكمة الاقتصادية، نظر جلسة محاكمة البلوجر هدير عاطف، وطليقها و2 آخرين في تهمة النصب والاحتيال على المواطنين في ملايين الجنيهات.

وطلب محامي المتهمين أمام هيئة المحكمة، بالقاهرة الاقتصادية، طلب تأجيل محاكمة المتهمين من تهمة النصب.

وطلب محامي أحد الضحايا أمام المحكمة الاقتصادية في قضية البلوجر هدير عاطف، وطليقها وشقيقته هاجر، بتهمة النصب والاحتيال مبلغا ماليا قدره 500 ألف جنيه تعويضا مبدئيا عن الأضرار التي لحقت بموكله.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنها تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى عشرة أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم، وذلك بعد إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم.

وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء في تلك البلاغات، وأن المتهمة هدير عاطف قد استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلًا عن اتخاذهم عقارًا بأحد التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقرًّا للشركة الموهومة التي ادَّعوا وجودها.