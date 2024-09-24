سؤال برلماني للحكومة بشأن تراخيص هدم القصور بالقاهرة

تقدمت النائبة سميرة الجزار، بسؤال برلماني موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية بشأن استمرار إصدار تراخيص وتصاريح هدم الفيلات والقصور.

وقالت الجزار في سؤالها، إن محافظات مصر تعاني من محو تاريخها وتراثها ويقوم أصحاب القصور والفيلات بالالتفاف حول القانون لهدم القصور والمباني التي لا تقدر بمال وللأسف هناك هيئات في الدولة تنتهج نفس هذا السلوك الضار بمصر وتاريخها.

وأضافت النائبة: أسعدتني يقظة محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابروقيامه بإصدار قرار يحظر الترخيص أو إصدار تصاريح بهدم القصور والفيلات أيًا كان طابعها أو حالتها الإنشائية دون العرض عليه بتقرير من اللجنة المتخصصة التي شكلها على مستوى المحافظة لمراجعة الإجراءات التي تمت مع الحالات والطلبات المقدمة، وعرض تقارير دورية بشأنها بالاستعانة بمن تراه اللجنة من المختصين ذوي الكفاءة.

وكان محافظ القاهرة قد أكد أنه في الحالات التي تتطلب ضرورة الهدم يتم تنفيذ كل الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، مع عدم جواز البناء على الأرض إلا في حدود المساحة والارتفاع قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما قد تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاع

وتساءلت الجزار:

١- متي يصدر رئيس الحكومة قراراً لتعميم قرار محافظ القاهرة بجميع المحافظات والمراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية ؟

٢- متي تنتهي العشوائيات والقبح المعماري وانتشار المبان والعمارات العشوائية؟

٣- متى يتم حسم مثل هذه الملفات ؟ ولماذا نترك كل محافظ يتخذ ما يراه من قرارات دون وجود قرار واضح وحاسم من مجلس الوزراء ليطبق على جميع المحافظات على مستوى الجمهورية ؟

٤- أين دور المحافظين وقيادات المحليات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟