الزراعة تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة للمواطنين

قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنه والصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة بتوفير وضخ كميات من بيض المائدة، بأسعار مخفضة، لدعم الأهالي مع بداية العام الدراسي الجديد، والمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لأجهزة الوزارة وهيئاتها المختلفة، بالمشاركة الإيجابية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، والتي تركز على جودة الحياة، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن منافذ البيض المتنقلة انطلقت صباح اليوم، محملة بكميات من بيض المائدة، للبيع بسعر 150 جنيه للكرتونة، بعدد من الميادين وأماكن تمركز المواطنين، بمحافظات القاهرة الكبرى، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفي سياق متصل أطلقت وزارة الزراعة منافذها المتحركة إلى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة لبيع السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة للسكان والموظفين والعاملين بالعاصمة الإدارية

حيث اشتملت المنافذ على جميع السلع من اللحوم والألبان والدواجن والخضر والصلصة والعسل والمربى وكافة ما تحتاجه الأسرة المصرية، وذلك في إطار مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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