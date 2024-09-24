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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع شبرا الخيمة.. صور

حريق مصنع
حريق مصنع
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أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق هائل اندلع داخل مصنع ملابس بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع نشوب حريق هائل داخل مصنع ملابس بحي غرب شبرا الخيمة وجار السيطرة على الحريق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتبين من التحريات نشوب الحريق فى الطابق الثامن بمصنع ملابس وجرى الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق مصنع شبرا الخيمة

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ادارة الحماية المدنية السيطرة على الحريق حي غرب شبرا الخيمة محافظة القليوبية مدينة شبرا الخيمة