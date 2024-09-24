انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع شبرا الخيمة.. صور

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق هائل اندلع داخل مصنع ملابس بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع نشوب حريق هائل داخل مصنع ملابس بحي غرب شبرا الخيمة وجار السيطرة على الحريق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتبين من التحريات نشوب الحريق فى الطابق الثامن بمصنع ملابس وجرى الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق مصنع شبرا الخيمة

IMG-20240924-WA0022

IMG-20240924-WA0019

IMG-20240924-WA0021

IMG-20240924-WA0020

IMG-20240924-WA0017

IMG-20240924-WA0018

IMG-20240924-WA0015

IMG-20240924-WA0016

IMG-20240924-WA0012

IMG-20240924-WA0014

IMG-20240924-WA0013

IMG-20240924-WA0010

IMG-20240924-WA0011