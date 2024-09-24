الكويت مستنكرة العدوان الإسرائيلي على لبنان: تهدد أمن واستقرار المنطقة

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي أدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى، في انتهاكٍ صارخ للأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديدٍ خطيرٍ لأمن واستقرار المنطقة.

وجددت دولة الكويت - في بيان لوزارة خارجيتها اليوم /الثلاثاء/ - تحذيرها من مغبة التصعيد المتزايد وتعريض دولها لخطر اتساع رقعة الحرب الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وتجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناشدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ مما يحتم وجود وقفة جادة وصارمة تجاه ما يرتكب من جرائم ضد المدنيين الأبرياء.

وأكدت الكويت تضامنها ووقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، رافضةً كل ما من شأنه المساس بسيادتها واستقرارها.