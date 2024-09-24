بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى السعودية

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني إلى مطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر إلى السعودية عصر اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

وتسافر بعثة الفريق الأبيض على متن طائرة خاصة، ويترأس الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة فريق الكرة المتجهة إلى السعودية.

وقام الجهاز الإداري للفريق بإنهاء إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني وكافة أفراد البعثة قبل وصولهم إلى المطار.

وجاءت قائمة الزمالك المسافرة إلى السعودية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد عواد، محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، أحمد محمود، محمد حمدي، ومحمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، زياد كمال، محمد شحاتة، محمد السيد، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى "زيزو"، كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري، عمر فرج، حسام أشرف، ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.