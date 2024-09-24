مراسل القاهرة الإخبارية: إسرائيل مستمرة في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو

أكد عبدالمنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن هناك استمرار في رفض إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والعراقيل مستمرة وبقوة أمام الشاحنات التي تتوجه من الأراضي المصرية صباح اليوم.

وأضاف "إبراهيم" في رسالة له لفضائية "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، اليوم الثلاثاء، أن دولة الاحتلال تسعى لعرقلة أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تتوجه من الأراضي المصرية إلى غزة، في ظل الأزمة التي يعيشها سكان القطاع المحاصر من نقص المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وتابع، أن يوم أمس توجهت 31 شاحنة من شاحنات المساعدات، بالإضافة إلى 4 شاحنات تحمل الغاز الطبيعي، ورفضت سلطات الاحتلال 27 شاحنة، وسمحت فقط بإفراغ 4 شاحنات للمساعدات الإنسانية والإغاثية بمعبر كرم أبوسالم.

وأردف، مراسل القاهرة الإخبارية، أن اليوم توجه 30 شاحنة مساعدات إنسانية لكن الرفض حاضرًا لبعض هذه الشاحنات حتى الآن، وسنتابع على مدار اليوم أعداد الشاحنات المرفوضة، بالإضافة إلى 9 شاحنات وقود.