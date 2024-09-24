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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيراميكا كليوباترا يعلن عن صفقة غانية جديدة

عمر عبدالرؤوف
عمر عبدالرؤوف
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أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، اليوم الثلاثاء، ضم الغاني عمر عبد الرؤوف في صفقة الانتقالات الصيفية لتدعيم هجوم الفريق.
وكشف سيراميكا كليوباترا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" قناص جديد ينضم إلى سيراميكا كليوباترا.. رحبوا معنا بمهاجمنا الغاني عمر عبدالرؤوف".

ويستعد سيراميكا كليوباترا لخوض منافسات الموسم الجديد، كما سيشارك في كأس السوبر المصري، بصفته حاملًا لكأس الرابطة، إلى جانب الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز بطل الكأس، والزمالك صاحب الكارت الذهبي.

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