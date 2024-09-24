إنفوجراف.. تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 164 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر الجاري.

وخلال هذا الأسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، قافلة بيطرية مجانية، شاملة، بناحية التبين، للكشف والفحص التناسلي، للماشية، وتقديم الدعم الفني للمربين بالمجان، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، 8 قوافل بيطرية مجانية لحماية الثروة الحيوانية ضمن مبادرة بداية، بنواحي قرى: البدرشين، الصف، العياط، كرداسة، ابوالنمرس، الوراق، واوسيم، حيث تم رش وتجريع وعلاج 13024 رأس ماشية، وتم عقد ندوات ارشادية للأمراض المشتركة واهمية التحصين، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم، وضبط 6 أطنان و343 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات لحوم ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماع مع مديري الإدارات استعداداً للموسم الشتوي، حيث تم التأكيد على وجود سطارة في كل إدارة زراعية وجاهزة علي العمل، والتنسيق بين مسئولي الارشاد والمحطات الآلية، وتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، فضلا عن المتابعة الدورية لتطهير الترع والمساقي والمراوي الخصوصية، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، وبالتنسيق مع معهد بحوث صحة الحيوان، ومديرية الطب البيطري، اجتماع مع المنسق العام لمراكز تجميع وتطوير الالبان، وتم استعراض ما تم إنجازه في الفترة السابقة لمراكز تجميع الالبان بالمحافظة، كما تم إزالة 89 حالة تعد على الأراضي الزراعية، كما تواصل اعمال تطهير المساقى الخصوصية، حيث تم تطهير مسافة طولية بلغ اجماليها 5 كيلو و600 متر من المساقى.

وشهدت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، حصاد الحقل الإرشادي لمحصول الأرز، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي الزراعة والري ومنظمة الفاو، كما تم حضور اليوم التدريبي لبرنامج نقل التكنولوجيا لمحصول الكتان للمرشدين والمزارعين، كما تم المرور على الجمعيات الزراعية، كذلك شنت مديرية الطب البيطري، حملات على أسواق اللحوم، وتم ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة، كما تم تنفيذ قافلة بيطرية لخدمة المربين، واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، متابعة أعمال تدوير قش الأرز، كما تم تنفيذ يوم حقلي لمحصول الأرز، كما تم عقد ندوة إرشادية للتعريف بمبادرة “بداية”، كما واصلت أعمال تطهير المراوي والمصارف الخصوصية، كذلك تابعت مديرية الطب البيطري، اعمال التحصين بنطاق ادارة اجا البيطرية.

كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية، بمركزي أولاد صقر والقنايات، حيث تم علاج الامراض: الباطنية، التنفسية، الجراحية، التناسلية، وفحص السونار ورش وتجريع وترقيم وتسجيل أكثر من 1738 حيوان، كما تم عقد لقاءات ارشادية لتوعية صغار المربين للأمراض الوبائية واهمية التحصين والترقيم والتسجيل، كما تم شن حملات تفتيشية على اسواق بيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم، وكذلك مراكز بيع الأدوية البيطرية بمركز ابوحماد.



بينما اعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، انطلاق حصاد محصول الذرة الشامية، ضمن الحملة القومية للنهوض بالمحصول، كما تم تنفيذ ندوة حول: تعظيم الاستفادة من الاشجار الخشبية، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، يوم حصاد لمزارعي محصول الأرز بالحقول الإرشادية، كما تم عقد عده ندوات إرشادية، حول الاستفادة من المخلفات الزراعية و إعادة تدويرها، الأهداف الإستراتيجية من تربية الأغنام و الماعز، كما تم استقبال مدير مديرية الطب البيطري ببورسعيد ومناقشة تنفيذ البرنامج المشترك للمبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان).

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط، ٥ قوافل بيطرية مجانية بمراكز الزرقا، كفر البطيخ، فارسكور وقافلتين بمركز دمياط لتقديم الرعاية البيطرية المجانية لخدمة صغار المربين، كما تم تنفيذ دورات بيطرية داخل الوحدات والمجازر لطلاب كلية الطب البيطري والزراعة، ودورات تدريبية لشباب للخريجين والعاملين وتقديم خدمات الكشف والعلاج والتحصين والتلقيح الصناعي للماشية، وكذلك تنفيذ ندوات إرشادية، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، قوافل طبية بيطرية مجانية بقرى مركزي العريش، رفح، حيث تم تحصين عدد من رؤوس الماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، كما تم تجريع الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية، وتم ايضا الكشف على الحالات الواردة للقافلة وتقديم العلاج المناسب لها، كما قامت إدارة الشيخ زويد بعمل ندوات إرشادية توعوية.

فيما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، قافله زراعية تنموية لعدد من مزارع وادي الطور وتم تفقد أشجار الفاكهة خاصة الزيتون والنخيل والتين، كما تم زيارة المزارعين بوديان مدينة دهب والطور، وشرم الشيخ، لتقديم الإرشادات والتوعية اللازمة لهم، كما تم البدء في خطة تطوير مقرات الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة جنوب سيناء، كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، حملات للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة 5 حالات بمركز اطسا، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية، كما أعلنت مديرية الطب البيطري، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة الأغنام والماعز في ٩٦ وحدة بيطرية في جميع قرى ومراكز المحافظة من خلال ٩٦ من الفرق الطبية، كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، حملات للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة 14 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمراكز الواسطى، سمسطا، بني سويف، اهناسيا، وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، 6 قوافل بيطرية مجانية بقرى مراكز: ملوي، بأبوقرقاص، ديرمواس، المنيا، مطاي، ومغاغة، كما عقدت عدد من اللقاءات الإرشادية الجماعية والوقاية من خلال فرق التحصين حيث تم تقديم الخدمة البيطرية المجانية لعدد ٢٩٨٥ حالة.

وخلال هذا الاسبوع أيضا تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، مركز تجميع الأقطان، بجمعية درنكة، كما تم تفقد مقر الجمعية الزراعية التعاونية، كما تم شن حملات تفتيشية على محلات الاتجار في المبيدات والأسمدة بمركزي أسيوط والغنايم، كما تم إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركزي أسيوط والقوصية، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، قوافل بيطرية علاجية مجانية، بمركزي طهطا، وطما، وقد تم علاج عدد كبير من الحيوانات وفحص وتشخيص المشاكل التناسلية بجهاز السونار وتم الكشف على الكثير من الحيوانات بجهاز كشف المعادن وكان ذلك ضمن مبادرة بداية، وشنت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم الازالة الفورية للتعديات الواقعة على الأرض الزراعية بمركز ابوتشت، كما تم تنفيذ ندوة ارشاديه عن الزراعات الشتوية للموسم 2024/ 2025 بمقر مجمع الخدمات الزراعية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، ندوة ارشادية بمركز اسنا لتوعية وارشاد المزارعين عن محصول القصب بداية من خدمة الارض الى طرق الزراعة والتسميد والري حتى الكسر وتوعيتهم بأهمية طريقة الزراعة بالشتل للارتفاع بكمية الإنتاج.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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