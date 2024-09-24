الخميس.. الأوبرا تحتفى بذكرى وفاة الموسيقار الكبير بليغ حمدى

تنظم دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية فى ذكرى وفاة الموسيقار بليغ حمدى تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الخميس 26 سبتمبر على المسرح الكبير.

وتقدم الاحتفالية باقة من أجمل أعماله منها “انا بعشقك وهوى يا هوى والتوبة وطاير يا هوى، زي الهوا و موعود، خسارة خسارة، مغرم صبابة، الحنة يا قطر الندى، ليالينا، عشان بحبك أنا وبعيد عنك” وغيرها من الأعمال المحببة لقلوب جمهور بليغ فى مصر والوطن العربي

ولد بليغ حمدى فى 7 أكتوبر عام 1931 وتعددت مواهبه فكان ملحن ومغني وموسيقارا ويعد أحد أبرز الموسيقيين المصريين والعرب.

قام بتأليف وتلحين العديد من الأغاني الناجحة للعديد من المطربين العرب، خاصة خلال فترة الستينيات والسبعينيات، كما وضع الموسيقى التصويرية لمجموعة مهمة من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية. قام بتلحين أشهر أغاني المغنية وردة الجزائرية والتي تزوج منها لاحقًا.

توفى بليغ حمدي فى ١٢ سبتمبر ١٩٩٣ تاركا ارثا فنيا خالدا فى القلوب المصرية والعربية