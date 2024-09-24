البريد للاستثمار تعلن إطلاق شركة «إي كوم أفريكا» للتجارة الإلكترونية

أعلنت شركة البريد للاستثمار الذراع الاستثمارية للبريد المصري، إطلاق شركة "إي كوم أفريكا" التي ستتولى تطوير منصة للتجارة الإلكترونية تستهدف الأسواق الإفريقية والعالمية؛ وذلك بالشراكة مع شركة "إي أسواق"، التابعة لشركة "إي فاينانس"، بهدف تسهيل التجارة الإلكترونية بين مصر والدول الإفريقية وجميع دول العالم.

ستشكل هذه المنصة نقلة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية على مستوى مصر، حيث إنها توفر للشركات المصرية منصة متكاملة تمكّنهم من تصدير منتجاتها إلى الأسواق الإفريقية والعالمية الواعدة والوصول إلى قاعدة عملاء واسعة في جميع دول العالم، بما يعزز التواجد المصري في تلك الأسواق ويفتح فرصًا جديدة للشركات المصرية.

وتتسم الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسي الشركة بالتعاون والتكامل مع مؤسسات وشركات الدولة واستغلال جميع الإمكانات والقدرات من أجل نجاح هذه المنصة، حيث سيتم الاستفادة من القدرات والإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد وعلاقته الوثيقة مع الهيئات البريدية العالمية - خاصة الدول الإفريقية المشاركة في الاتحاد البريدي الإفريقي الشامل، والتي ستساعد المنصة على التواجد في جميع الدول الإفريقية وتسهيل عمليات الشحن والإفراج الجمركي، وتقليل مدد التسليم والتكاليف المالية المرتبطة بعمليات الشحن والعمليات اللوجستية، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لدى شركة "إي أسواق" لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الإفريقية، وزيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة.

ويأتي إطلاق هذه المنصة استثمارًا إستراتيجيًا لشركة البريد للاستثمار، بما يتماشى مع خطتها للتوسع في قطاعي الخدمات المالية واللوجستية، وبما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030، وتهدف الشركة من خلال هذه المنصة إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتحقيق عوائد مالية مستدامة.

وصرح عبده علوان رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بأن البريد المصري يسعى من خلال هذه المنصة الجديدة إلى تسهيل التجارة الإلكترونية بين مصر وجميع دول العالم وتقديم تجربة تجارة إلكترونية فريدة ومتكاملة تشمل سلسلة من الخدمات منها التسويق الرقمي وإدارة الطلبات والشحن اللوجستي والدفع الإلكتروني؛ وذلك لربط الأعمال التجارية بالأسواق الدولية بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية وكذلك دعم الجهود الرامية إلى فتح مجالات جديدة لتقديم الخدمات البريدية وحلول مبتكرة للتجارة الإلكترونية.

وفي نفس السياق، أكد أحمد علي عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، أهمية هذه الخطوة في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانة مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن المنصة تمثل نقلة نوعية في التجارة الإلكترونية على مستوى مصر، ونؤمن بأنّ هذه المنصة ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للشركات المصرية".