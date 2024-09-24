غانا قلقة من انخفاض أسعار الليثيوم عالميا

أعربت غانا عن قلقها من انخفاض أسعار الليثيوم في الأسواق الدولية ما قد يهدد مشروعها الأول لاستخراج الليثيوم في "إيوويا"، الواقعة في المنطقة الجنوبية الوسطى من البلاد.

وأعرب مارتن أيسي، رئيس هيئة تنظيم التعدين في غانا، عن قلقه من أن مشروع "إيوويا"، الذي يهدف إلى إنتاج حوالي 360،000 طن من الليثيوم سنويا، يواجه خطر التوقف بسبب هذه التحديات.

وقال أيسي: "سيتكلف إنتاج طن من تركيز الليثيوم لشركة أتلانتيك ليثيوم حوالي 650 دولارا، ومع سعره الذي يتجاوز قليلا 700 دولار، فهذا يثير قلقنا."

وأضاف أنه إذا استمر التراجع في الأسعار، فقد يتأخر المشروع أكثر مثل مشاريع الليثيوم الأخرى عالميا.

وفي أكتوبر 2023، منحت غانا، المعروفة بإنتاج الذهب والكاكاو، عقد إيجار لمدة 15 عاما لشركة "أتلانتيك ليثيوم" الأسترالية لتطوير أول منجم لليثيوم في البلاد، مع توقع بدء العمليات بحلول الربع الرابع من 2024.

ومع ذلك، فإن التأخيرات في مصادقة البرلمان على العقد تعيق قدرة المشروع على الالتزام بمواعيد البناء وتأمين أسعار تنافسية.

وانخفض سعر الليثيوم، الذي يعد حيويًا لبطاريات المركبات الكهربائية، بشكل حاد على مدار العامين الماضيين، حيث تزامن زيادة العرض مع طلب أقل من المتوقع على السيارات الكهربائية.

ومع ظهور بدائل جديدة لليثيوم في قطاعي السيارات الكهربائية والبطاريات، أكد مارتن أيسي أن الوقت أمر حاسم لمشروع "إيوويا" في غانا ليظل مربحًا وتنافسيًا، مشددًا على أن "التأخيرات في المشروع قد تهدد نجاحه مع تغير ديناميكيات السوق."

