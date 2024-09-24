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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الجيزة تزيل 13 كشك و"فاترينة" مقامة بالمخالفة بالطريق العام في المنيب

جانب من إزالة التعديات
جانب من إزالة التعديات
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تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حملات حي جنوب الجيزة في إزالة الإشغالات والتعديات من الطريق العام وتيسير الحركة المرورية. 

حيث شن حي جنوب حملة مكبرة بنطاق قطاع المنيب أسفرت عن إزالة ١٣ كشك وفاترينة وعشش مخالفة مقامة بالطريق العام تعيق حركة المارة والمركبات وتعكس مظهر غير حضاري . 

كما شملت الحملات رفع ١٧٠ حالة إشغال متنوعة ما بين استاندات معروضات بنهر الطريق وترابيزات وكراسي وإشغالات لمقاهي ومحال تعيق حركة المواطنين، وذلك بمتابعة من  أشرف تامر رئيس حي جنوب وقد تم التحفظ على الإشغالات بمخازن الحي وإتخاذ الإجراءات القانونية. 

كما شملت الحملات تنفيذ أعمال تجريد وتمهيد ورفع كفاءة لمسار الطريق وتحسين حالة النظافة بمنطقة المنيب . وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة شن حملات تحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح باي تعدي علي الطريق العام لتسهيل حركة المواطنين.

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