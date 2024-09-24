وزير الخارجية الصيني يدعو لتوطيد وتنمية أواصر الصداقة بين بلاده وفنزويلا

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى توطيد وتنمية أواصر الصداقة بين الصين وفنزويلا خلال اجتماع ثنائي مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد وانج - حسبما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم /الثلاثاء/ - أن الصين ستدعم فنزويلا في ضمان سيادتها وكرامتها الوطنية وستساعدها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن البلدين يتمتعان بصداقة وشراكة جيدة.

وفيما يتعلق بزيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى الصين في شهر سبتمبر العام الماضي، قال وانج إن رئيسي البلدين أعلنا خلال هذه الزيارة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية؛ مما يعد حجر الزاوية في تاريخ العلاقات بين البلدين ويفتح آفاقا أرحب للعلاقات الثنائية.

وحث وزير الخارجية الصيني على أن يواصل البلدان دعمهما المتبادل للقضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والشواغل الرئيسية لكل منهما، وترجمة التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين إلى إجراءات عملية تعزز العلاقات الثنائية.

من جهته، قال وزير خارجية فنزويلا إن بلاده هي الشريك الاستراتيجي الأكثر موثوقية وثباتا بالنسبة للصين، داعيا إلى زيادة تعزيز تنمية العلاقات بما يعود بالنفع على الشعبين.