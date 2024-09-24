اليونيفيل: العدوان الإسرائيلي على لبنان "غير مسبوق"

أعرب المتحدث الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) أندريا تيننتي، اليوم /الثلاثاء/ عن قلقه البالغ من تصاعد وتيرة العنف بين إسرائيل وحزب الله، مؤكدا أن الأمم المتحدة تبذل حاليا قصارى جهدها لتهدئة الأوضاع وإنهاء النزاع بين الطرفين.

وقال متحدث اليونيفيل - في مقابلة خاصة على قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم - "إن الموقف الراهن في المنطقة؛ يثير الكثير من المخاوف والقلق، لكن دائما لابد أن تكون هناك نهاية لأي نطاق مظلم"، محذرا في الوقت نفسه من خطورة تداعيات استمرار هذا التصعيد في لبنان.

وأكد رفضه التام لهذا التصعيد الإسرائيلي في لبنان، الذي لا يتحمله أي شخص على الإطلاق، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الحلول التي يمكن التفاوض بشأنها سواء من الناحية السياسية أو الدبلوماسية.

واستنكر بشدة التفجيرات الإسرائيلية التي استهدفت - أمس - مناطق متفرقة من بيروت وراح ضحيتها الآلاف، مؤكدا أن التصعيد الإسرائيلي على لبنان "غير مسبوق"، هذه المرة.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود لإنهاء هذه الازمة التي لها تداعيات خطيرة جراء الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين الدولية، ومن أجل إيجاد أيضا الحلول الناجعة والسلمية في المقام الأول، داعيا - في الوقت نفسه - المجتمع الدولي إلى العمل على وقف هذا الصراع؛ طبقا للقرارات الأممية الصادرة في مجلس الأمن الدولي عام 2006 بشأن وقف الصراع في تلك المنطقة، ونزع فتيل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.

كما أكد المتحدث، الحاجة الماسة إلى بذل المزيد من الجهود الناجعة، وفتح قنوات للتواصل بين طرفي الصراع لإنهاء هذه الأزمة وتهدئة الأوضاع في المنطقة، مؤكدا أن قوات "اليونيفيل" لن تغادر جنوب لبنان؛ رغم التصعيد المستمر على المنطقة.

