أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، لوضع حجر الأساس لمدرستين بمدينة دمياط الجديدة، وجاءت بحضور محمد رمضان، مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمهندسة جيهان حسين، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية.

محافظ دمياط يضع حجر أساس المدرسة التكنولوجية واليابانية 3

واستهل المحافظ الجولة بوضع حجر الأساس لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM "، والتي سيتم إنشاؤها ضمن مجموعة المدارس الثانوية التي تتبع وزارة التربية والتعليم لإعداد خريجين مؤهلين وفقًا لقواعد علمية متميزة ورؤى الابتكار لتأهيلهم للتعليم الجامعي حيث ستضم 3 مباني، مبنى للفصول بـ 18 فصل دراسي ومعامل "إلكترونيات، روبوتك، فيزياء، أحياء، وسائط متعددة، كمبيوتر، جولوجيا، كيمياء، هيدروليك، لغات" بالإضافة إلى صالة العاب رياضية ومكتبة، هذا إلى جانب مبنى فندقي للبنين وآخر البنات يتضمنان قاعات للاستذكار، كما تابع الموقف الإنشائي لمباني المدرسة والجدول الزمني للانتهاء من المشروع، لدخول المدرسة العام الدراسي القادم.

وواصل محافظ دمياط جولته بوضع حجر الأساس للمدرسة المصرية اليابانية، لتصبح الثالثة من نوعها بالمدينة علاوة على مدرسة أخرى بمدينة كفر البطيخ، حيث أطلع المحافظ على المشروع الذى يتضمن 12 فصل دراسي للمراحل التعليمية من الابتدائي حتى الثانوي، فضلًا عن فصلين لمرحلة رياض الأطفال، علاوة على تضمن المبنى لمعامل وقاعات للانشطة ومكتبة وقاعة للأنشطة.

وأعلن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، إعادة افتتاح ميدان الساعة بمدينة دمياط، والذي شهد تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة، وتشغيل الساعة الموجودة داخل الميدان، وذلك من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وبالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية.

ويقع ميدان الساعة بوسط مدينة دمياط ويُعد من أهم وأشهر مناطق ومعالم المدينة، حيث تم الحرص على إعداد خطة لصيانة الساعة وتشغيلها مع الحفاظ على الطابع الخاص بها منذ إنشاؤها، كما تأتي تلك الأعمال في إطار رؤية وخطة المحافظة نحو رفع كفاءة المناطق الرئيسية بمختلف المدن للارتقاء بالشكل الحضاري.