القاهرة تستضيف قمة SAP لابتكارات شركات الطيران العالمية

انطلقت اليوم باحد فنادق القاهرة فعاليات مؤتمر قمة SAP في دورتها الاولي، والذي يضم أحدث ابتكارات شركات الطيران المدني الدولية، وتقام فعالياته على مدار يومى ٢٤ و٢٥ سبتمبر الجارى، بمشاركة كبرى شركات الطيران العاملة في صناعة النقل الجوي.

وقالت ايفا ماريا مدير السياحة والنقل بتجمع SAP، في كلمتها خلال الجلسة الإفتتاحية للقمة علي تقديرها لإستضافة جمهورية مصر العربية لفعاليات الدورة ٢٤ لقمة SAP لابتكارات شركات الطيران، ورحبت السيدة إيفا ماريا بالحضور من ممثلي كبرى شركات الطيران العالمية ، كما وجهت الشكر لشركة النيل للطيران لإستضافتها القمة التى تهتم بالابتكار واستخدام التكنولوجيا في صناعة الطيران وآثارها الهامة علي تطوير الصناعة وأهمية إيجاد حلول فعالة ومطابقة لأحدث ما توصلت إليه النكنولوجيا الحديثة.

وخلال كلمته التي ألقاها اللواء ياسر سعد نائب الرئيس التنفيذي لشركة النيل للطيران، رحب بالحضور معربًا عن سعادته بمشاركة جميع الشركات والجهات المعنية بدفع صناعة الطيران إلى الأمام؛ قائلًا: “ أن هذه المنصة ليست مجرد اجتماع فحسب بل إنها تجمع هام لرواد التكنولوجيا الذين سيعيدون تشكيل مستقبل الطيران، لاسيما في ضوء ما تفعله قدرات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكارات الحديثة بدفع وتيرة التغييرات المتسارعة التي لن تنتظرنا حتى نلحق بها”.

كما أشار نائب الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن صناعة الطيران المدني إقليميًا وعالميًا تقف عند لحظة حرجة لا تتطلب الابتكار فحسب، بل تتطلب أيضًا الوعي واستحداث كل ما هو جديد ومتطور لتلك الصناعة شديدة الحساسية؛ و السبب الرئيسي وراء جمعنا اليوم في هذا المؤتمر، لمشاركة المعرفة وتبادل الرؤى والأفكار البناءة للتغلب على التحديات التي تواجه النماذج الحالية، متمنيًا للجميع جلسات مثمرة والخروج بالاستفاده المرجوة واستكشاف أحدث الطرق والأساليب الجديدة التي تساهم في الإطلاع على أحدث الابتكارات، وكذلك سُبل التعامل مع كافة المعوقات أمام هذا المجال الهام بما يدعم تصميم مستقبل واعد وأكثر أمانًا وأمنًا يعزز لجميع الشركاء الوصول إليه بسهولة وكفاءة.

ومن المقرر أن تناقش قمة SAP عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حول التأثير في إيجاد حلول التكنولوجيا واتجاهات الأعمال مع خبراء صناعة الطيران، فضلًا عن التعرف على أحدث ابتكارات SAP ذات الصلة بشركات الطيران وتقدم المقترحات والرؤيا الفعالة في هذا الشأن بما يدعم تحفيز الابتكار والتعاون المشترك مع شركة SAP.

جدير بالذكر أن قمة SAP تعتمد على أحدث الابتكارات والخبرات العالمية لدعم عملائها ومنها شركات الطيران لتشجيع الاعتماد المتزايد على الحلول السحابية بما يتماشى مع ديناميكية التحول الرقمي لخلق شركات ومنشآت ذكية عاملة على منصة واحدة باستخدام الابتكارات التكنولوجية الحديثة والمتطورة؛ كما يتيح استضافة شركة النيل للطيران لقمة SAP، إمكانية مشاركة جميع شركات الطيران من مختلف أنحاء العالم بما يعزز تبادل الخبرات والمعرفة حول أحدث التقنيات والابتكارات العالمية في مجال الاعتماد على الحلول السحابية في مجال الطيران المدني.

كما أن مؤتمر SAP لشركات الطيران يعقد مرة واحدة سنويًا، وفي هذا العام حرصت النيل للطيران علي استضافة تلك الدورة للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية، وهو يأتي ضمن خطتها الطموحة نحو التحول الرقمي لإيجاد كافة الحلول للعمل علي تنمية الشركة لتقديم أفضل خدمه لعملائها.