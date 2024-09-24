وفاة نمازي جبل شقيق الفنان إيساف

أعلن نجل نمازي جبل خبر وفاة والده من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب البقاء والدوام لله.. توفى إلى رحمة الله أبويا نمازي جبل، فضلًا وليس أمرًا الدعاء له بالرحمة.

ويذكر أن الراحل نمازى جبل هو شقيق المطرب ايساف ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء حتى الآن، وكان المطرب ايساف قد صرح مؤخرا إلى أن فترة غيابه لم تبعده عن مكانته بين أبناء جيله، وأن كل الفنانين مروا بتجربة شرائط الكاسيت وعاش وقتها تجربة التعامل مع شركات الإنتاج، ثم جاء التحول للانترنت ثم اليوتيوب والتطور التكنولوجي الكبير.

وأشار إلى أنه يحاول أن يتواجد بشكل جيد على السوشيال ميديا، وبعد أن كان كل هم المطرب هو البحث عن اغنية جيدة أصبحت الان المهمة الأكبر هي كيفية تسويق الأغنية على السوشيال.