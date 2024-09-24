محافظ كفرالشيخ يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية ببلطيم

اعتمد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، المخطط التفصيلي والهيكل الصناعي للمنطقة الصناعية ببلطيم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الصناعة والمناطق الصناعية وتنفيذ مناطق صناعية جديدة لمواكبة الدول المتقدمة صناعيًا وتلبية احتياجات السوق المحلي ومضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات.

وجاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي سكرتير عام المحافظة، والنقيب مهندس محمد جمال ممثلا عن إدارة المساحة العسكرية والمشرف على مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية ولاية وزارة التنمية المحلية، والمهندسة فاطمة الشوادفي مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، ومحمد شاكر مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وإمام السبيعي، مدير المنطقة الصناعية ببلطيم .

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه تم إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية ببلطيم بالتنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية، موضحًا أن مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية جاء بالتواصل المستمر من ممثلي المحافظة وحرصهم الدائم علي إعداد المخطط التفصيلي طبقًا لحجم الطلب علي الاستثمار بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتم إعداد المخطط من خلال مكتب سلسبيل الإستشارى للأعمال الهندسية التابع لإدارة المساحة العسكرية بالشراكة مع شركة ايدج برو لنظم المعلومات وذلك من خلال عدة مؤتمرات تمت بادارة المساحة العسكرية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن ميزات اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية ببلطيم والتي تعود على المستثمرين إتاحة قاعدة بيانات رقمية للمنطقة الصناعية ببلطيم، وزيادة قيد الارتفاع ليصبح 18 متر بدل من 15 متر طبقًا لموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، وزيادة النسبة البنائية لتصبح 70٪؜، وزيادة مساحة الخدمات بإضافة نقطة إطفاء داخل المنطقة، واعتماد حدود المنطقة، وسهولة استخراج التراخيص من جهة واحدة، وكذا تعديلها وتحديثها من هيئة التنمية الصناعية، وتوحيد الجهات المتعاملة مع المناطق الصناعية من خلال جهات محددة وبشكل منظم ومنع التفتيش من جهة واحدة، والتعامل بشكل قانوني من خلال تطبيق القانون والالتزام بهيكل الصناعات بما يراعي المعايير البيئية الصحية.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية التحول الرقمي للمنطقة الصناعية تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية وهى مصر الرقمية 2030، لافتًا أنه بمجرد اعتماد المخطط التفصيلي بمجلس الوزراء سيتم انهاء أعمال المرحلة الثالثة والمتمثلة فى مخرجات المخطط التفصيلي ثم يتم الربط الرقمي بين المحافظة وبين إدارة المساحة العسكرية من خلال المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بإدارة المساحة العسكرية والذى يطلق تطبيق المناطق الصناعية لجهات الولاية المختلفة بالدولة، والذى يتيح قاعدة بيانات المنطقة رقميًا بالإضافة إلى اتاحة خاصية التحديث لكافة المستجدات علي أمر الواقع، موجهًا الشكر إلى جميع القائمين علي المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية ببلطيم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة علي تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين بالمناطق الصناعية، وأن محافظة كفرالشيخ حريصة علي الارتقاء بقطاع الصناعة بالمناطق الصناعية وتنفيذ صناعات جديدة لتعزيز الإنتاج ومضاعفة الصادرات واتاحة فرص العمل لأبناء المحافظة.

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