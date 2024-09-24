جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي لسلامة المريض

احتفلت كلية الطب جامعة عين شمس باليوم العالمي لسلامة المريض مدرج البنهاوي، تحت شعار "تحسين التشخيص لضمان سلامة المرضى".

وجاء ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعلي الأنور، عميد كلية الطب، وهالة سمير سويد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإيهاب شهاد هابيل، رئيس قسم جودة الرعاية الصحية.

تضمنت الاحتفالية عدة محاضرات توعوية للمجتمع ومقدمي الخدمة الطبية، حيث قدمت البروفيسور مهي التحيوي أستاذ الصحة العامة بقسم جودة الرعاية الصحية محاضرة حول “تحسين التشخيص لضمان سلامة المرضى”، وتحدثت عن الأسباب المؤدية لفشل التشخيص وأهم الاستراتيجيات لتحسين التشخيص.

وألقت مروة الأدهم الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية محاضرة عن أهم النصائح لضمان دقة نتائج المختبرات، ثم ألقت شيماء البكل المدرس بقسم جودة الرعاية الصحية محاضرة عن دور المرضى في تحسين سلامة التشخيص لتوعية الموظفين والعاملين بالكلية.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار جهود كلية طب جامعة عين شمس في تعزيز ثقافة سلامة المريض وجودة الرعاية الصحية.