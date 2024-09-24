شبورة مائية ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد غدا الأربعاء ، شبورة مائية خفيفة صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 75 الي 80% للعظمي ومن 35 إلي 40% للصغري.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد، إلي أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26 وعلى شمال الصعيد 35 للعظمي والصغرى 21 درجة، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمي والصغري 26 درجة.